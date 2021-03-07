تعديلات مرتقبة في الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

ينوي الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو إجراء تعديلات على قوام الفريق لمباراته المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويتقابل الزمالك وسيراميكا مساء الأحد في الأسبوع الـ 16 من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يسعى فيها الأبيض للعودة إلى درب الانتصارات بعد سلسلة من التعثرات المحلية والأفريقية.

وخلال رحلة العودة من تونس عقب الخسارة من الترجي 3-1، ناقش الجهاز الفني فكرة إراحة بعض اللاعبين الذين ابتعدوا عن مستواهم في الفترة الأخيرة، وإتاحة الفرصة لآخرين خاصة مما يتيح إمكانية ضخ دماء جديدة.

وكان الزمالك قد تعادل محلياً أيضا مع وادي دجلة في الجولة لماضية بنتيجة سلبيا.

وقد تشمل تعديلات الجهاز الفني المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق والذي ربما يصبح على مقاعد البدلاء، فيما قد يعود محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق وصانع ألعابه حال اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها.