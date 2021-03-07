وزير الخارجية الصيني يحذر أمريكا من التدخل في شؤون بكين

حث وزير الخارجية الصيني وانج يي، الولايات المتحدة على الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الآسيوية، في واحد من أكثر التهديدات الموجهة لواشنطن من جانب بكين، منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن السلطة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف وانج، أن إدراك الصين لطبيعة علاقتها بتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، المعروفة بسياسة "الصين واحدة" هو "خط أحمر" لا ينبغي تجاوزه من قبل الولايات المتحدة.

وتابع وانج، أن الحكومة الصينية "ليس لديها مجال للحل الوسط أو التنازل" عندما يتعلق الأمر بتايوان، التي تعتبرها بكين إقليما صينيا منشقا.

وانتقد وانج، في مؤتمره الصحفي السنوي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بسبب "تدخلها عمدا في الشؤون الداخلية لدول أخرى، باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وألقى وانج باللوم على تلك السياسات في "إثارة الكثير من المشكلات في العالم، وفي بعض الحالات، الاضطرابات والصراع".

وأضاف وانج على هامش مؤتمر الشعب الوطني في بكين "من المهم أن تعترف الولايات المتحدة بذلك في أقرب وقت ممكن، وإلا سيبقى العالم بعيدا عن الهدوء".

وفي الوقت نفسه، أكد وانج مجددا استعداد الصين للعمل مع الولايات المتحدة لتبديد المخاوف المشتركة بشأن الاقتصاد العالمي والمناخ.