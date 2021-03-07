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نستعرض 10 معلومات عن فرع جامعة السويس الحكومية المقرر إقامته بمدينة أبورديس في جنوب سيناء، والذي قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بوضع حجر الأساس تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء بها.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى إقامة فرع جامعة السويس بجنوب سيناء على مساحة 50 فدانا بحي السلام بمدينة أبورديس لخدمة المجتمع الذي توجد فيه وذلك من خلال:

1- تلبية احتياجات قطاعات المجتمع المختلفة فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة في عملية التنمية الجارية على أرض المحافظة، والتي ستجري خلال المرحلة الأولى لإنشاء الجامعة.

2- التأكيد على مبادئ الاستدامة والعمارة الخضراء في انشاء مجتمع علمي بطابع صديق للبيئة .

3- تخفيف المعاناة عن شباب وأهالي محافظة جنوب سيناء في الالتحاق بالتعليم العالي وتشجيعهم على التطلع لاستكمال تعليمهم الجامعي.

4- توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في مختلف الوظائف الإدارية والفنية داخل الكلية، وذلك بخلاف الوظائف الأكاديمية المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس.

5- إكساب طلاب سيناء داخل هذا المجتمع العلمي ثقافات مختلفة ،وذلك من خلال الزيارات الميدانية للجامعات الأخرى للتبادل الثقافي والعلمي فيما بين كافة جامعات الدولة.

6- تدريب وتأهيل كوادر متميزة من أبناء سيناء، وتأهيلهم للتنافس في محال تخصصهم .

7 - الحد من الثقافات الدخيلة التي بدأت في الظهور بسيناء، وتعزيز قيم المواطنة عن طريق الاهتمام بالطلاب، وذلك من خلال تنمية الجانب الثقافي والاجتماعي بجانب الناحية العلمية.

8- تضم الجامعة 13 كلية، و يجري إنشائها على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن 4 كليات وهي: كلية العلوم، كلية الآداب، كلية التربية، كلية التجارة.

وتضم المرحلة الثانية 9 كليات وهم كلية الهندسة " مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا، التعدين، البترول، ميكاتروتك"، مجتمع طبي" الطب، العلاج الطبيعي، الأسنان، الصيدلة، التمريض، مستشفى جامعي مراكز طبية متخصصة"، كلية التكنولوجيا، كلية الثروة السمكية، كلية اللغات والترجمة، كلية الزراعة الصحراوية والأغذية، كلية التصاميم والفنون، وكلية الطب البيطري، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

9- تضم الجامعة مباني إدارية منها مبنى إداري كامل للجامعة، وقاعة المؤتمرات، والمكتبة المركزية، والمباني الملحقة والملاعب، وسكن لأعضاء هيئة التدريس، ومجمع رياضي أولمبي ، وكافتيريا ومطعم، ومنطقة خدمات ومخازن وورش.

10 – تزود الجامعة بمنافذ لبعض البنوك، تتيح للطلاب سداد المصروفات الدراسية وإجراء المعاملات المصرفية من داخل الجامعة.