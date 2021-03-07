وزير خارجية الصين: مساعدة الدول الإفريقية لمكافحة كورونا أولوية قصوى

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، اليوم الأحد، أن مساعدة الدول الأفريقية في الوقت الحاضر على مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19) والتعافي الاقتصادي هي الأولوية القصوى للتعاون الصيني الأفريقي.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الصيني لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ردا على سؤال حول سبل دعم الصين للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات "كوفيد-19"، لاسيما توفير اللقاحات وتعزيز التعاون الثنائي في إطار منتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) في العاصمة (بكين).

وقال وانغ إن "الصين وأفريقيا تتمتعان بصداقة عميقة، ويجمع الجانبان علاقات متينة تزداد قوة مع مرور الوقت، واحتفلت الصين وأفريقيا العام الماضي بالذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، وفي العشرين عاما الماضية، زاد حجم التجارة الثنائية 20 ضعفا، بينما زاد الاستثمار المباشر للصين في أفريقيا بمقدار 100 ضعف".

وأضاف وانغ أن "التعاون الصيني الأفريقي يمثل نموذجا للتعاون بين دول جنوب جنوب، ومثالا جيدا للتعاون الدولي"، مشيرا إلى أنه في مواجهة التحدي الدولي المتمثل في جائحة "كوفيد-19"، دعا الرئيس الصيني العام الماضي إلى استضافة قمة خاصة للتضامن بين الصين وأفريقيا لمكافحة الجائحة، وأعلن عن سلسلة من تدابير المساعدة، حيث قدمت الصين حتى الآن ما يقرب من 120 دفعة من الإمدادات الطارئة لمكافحة الوباء إلى أفريقيا، وأرسلت فرقا من الخبراء الطبيين لمكافحة الوباء إلى 15 دولة، كما قدمت اللقاحات إلى 35 دولة أفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، فيما بدأ مشروع بناء المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها رسميا.

وتابع وانغ "الصين ستواصل التعاون مع أفريقيا في إطار منتدى (فوكاك)، وبناء مجتمع أقوى ذي مستقبل مشترك؛ لدفع التنمية والتعافي في أفريقيا".

ولفت وانغ إلى أن دورة جديدة من منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، تقرر انعقادها بالسنغال في وقت لاحق من العام الجاري، وسوف تقدم فرصا جديدة تساعد أفريقيا في التغلب على "كوفيد-19" وتعزز قدرات الحوكمة في مجال الصحة العامة بالدول الأفريقية.