 وزير الصحة البريطاني: تطعيم 75% ممن هم في السيتينيات من العمر حتى الآن - بوابة الشروق
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وزير الصحة البريطاني: تطعيم 75% ممن هم في السيتينيات من العمر حتى الآن

لندن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 3:49 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 3:49 م

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أنه تم تطعيم 75% من الأشخاص الذين هم في السيتينيات من العمر بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وقال هانكوك -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد- إنه "تم فتح الباب أمام الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ56 إلى 59 عاما، وهم مؤهلون في الوقت الحالي لحجز جرعتهم".

وأضاف أن اللقاح المضاد لكورونا هو السبيل للوصول إلى الوضع الطبيعي، مناشدا الأشخاص "عندما يحين دوركم، تقدموا وأحصلوا على جرعتكم".

 


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