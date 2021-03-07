وسائل إعلام: الملكة إليزابيث لا تعتزم مشاهدة مقابلة هاري وميجان مع أوبرا



سوف "تتجاهل" الملكة إليزابيث الثانية مشاهدة مقابلة دوق ودوقة ساسكس المرتقبة كثيرا مع أوبرا وينفري، وفقا لتقارير إعلامية.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن المقابلة المتلفزة لهاري وميجان مع صاحبة البرنامج الحواري الشهير، وهي مقابلة أججت التوترات داخل العائلة الملكية، سوف يتم بثها في الولايات المتحدة ليل الأحد قبل بثها على قناة "آي تي في" البريطانية غدا الاثنين.



وأفادت صحيفة "صنداي تايمز" بأن الملكة لن تشاهد البرنامج، وبدلا من ذلك تركز على القضايا الوطنية، بينما قالت الصحيفة إن مسؤولي البلاط الملكي وصفوا المقابلة بأنها "سيرك".



وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس" أن تفكير الملكة ينصب "فقط على واجباتها وزوجها الأمير فيليب".



وفي مقتطفات من مقابلة أوبرا وينفري تم نشرها خلال الأيام القليلة الماضية، انتقدت ميجان القيود التي واجهتها بصفتها عضو عامل في العائلة الملكية، وقالت إنه من قبيل "التحرر" أن تكون قادرة على "قول نعم" لطلب إجراء مقابلة مع المذيعة الأمريكية.



واتهمت ميجان "المؤسسة"، وهو لفظ يستخدم أحيانا لوصف العائلة المالكة، بـ"إدامة الأكاذيب" عنها وعن هاري.



وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن مستشارين ملكيين "على استعداد للرد بإفصاحات جديدة حول سلوك الزوجين إذا تعرضت الملكية للهجوم".



ورفض قصر باكنجهام التعليق على التقارير.



ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، سوف يظهر العديد من أفراد العائلة الملكية في برنامج تلفزيوني، قبل ساعات فقط من بث مقابلة هاري وميجان، في برنامج "بي. سي وان" الذي تبثه القناة البريطانية مساء اليوم الأحد.



وتظهر الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال وكونتيسة ويسيكس في برنامج مسجل مسبقا "إيه سيليبريشن فور كومنولث داي"، والذي يتم بثه غدا الاثنين.