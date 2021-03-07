التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية نوعية ضد الحوثيين في اليمن



أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية في اليمن.



وأوضح التحالف -في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد- أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.



وشدد التحالف على أن المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر، مضيفا: "سنحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشيرا إلى أن العملية النوعية التي أطلقها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.