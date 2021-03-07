سويسرا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بعد تصويت شعبي

صوّت الناخبون السويسريون بأغلبية ضئيلة لصالح قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لتلحق سويسرا بكل من فرنسا وبلجيكا والنمسا في تلك الخطوة، التي اعتُبرت بمثابة ضربة للحكومة والبرلمان.

ووفقا لما أفاد الموقع الإلكتروني لإذاعة “وورلد راديو سويتزرلاند" السويسرية، فقد صوّت ٢ر٥١ بالمئة من الناخبين لصالح حظر ارتداء النساء لغطاء الوجه في الشوارع والمطاعم والمحال التجارية، مع السماح بارتدائه في أماكن محدودة كدور العبادة.

ولفتت الإذاعة إلى أن التصويت يُعد "هزيمة كبرى" للحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أن الحكومة تعتبر الحظر غير ضروري، على أساس أن عددا ضئيلا جدا من السيدات في سويسرا يرتدين النقاب (يُعتقد كونهم ٣٠ سيدة).

وفي حين يرى منتقدو القانون الجديد أنه يمثل سياسة رمزية مناهضة للإسلام ولا تساهم في حل أي مشاكل حقيقية، يَعتبر مؤيدوه، كحزب الشعب السويسري، أنه ضروري لمكافحة ما يعتبروه "قيمًا إسلامية مضادة للديمقراطية".