 سانا: الجيش الأمريكي يواصل الدفع بمزيد من القوات إلى سوريا من الأراضي العراقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سانا: الجيش الأمريكي يواصل الدفع بمزيد من القوات إلى سوريا من الأراضي العراقية

دمشق - أ ش أ:
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 11:26 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 11:26 ص

واصل الجيش الأمريكي، نقل جنود ومعدات عسكرية إلى قواعده في ريف مدينة الحسكة السورية من الأراضي العراقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن 4 طائرات بينها حوامتان تابعة للجيش الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي ظهر اليوم الأحد"، لافتة إلى أن الحوامات كانت تحمل مجموعة من الجنود و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات.

وكانت ثلاث حوامات تابعة لقوات الجيش الأمريكي هبطت أمس السبت في القاعدة في مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم، إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة.

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