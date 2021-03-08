 أطياف كاميليا وغرفة 304 في القائمة الأولى لجائزة يحيي حقي - بوابة الشروق
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أطياف كاميليا وغرفة 304 في القائمة الأولى لجائزة يحيي حقي

شيماء شناوي
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 11:49 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 11:49 م
أعلنت جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، الأحد القائمة الأولى من جائزة يحيي حقي للرواية المخصصة للكتّاب الشباب في دورتها الأولى 2020-2021.

وتضمنت القائمة في دورتها الأولى خمسة أعمال:
"أطياف كاميليا" للروائية نورا ناجي، "غرفة 304" للكاتب عمرو عزت، "لون مثالي للغرق"، للروائية ضحى صلاح، "جبل المجازات" ، أحمد محمد كامل، "كسوة جديدة للكعبة" مجيب الرحمن مدحت.

وكانت جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" قد أعلنت تأسيس الجائزة المقدمة من تحالف المصريين في أمريكا الشمالية وكندا، وتمثل أسرة الكاتب الكبير يحيى حقي فى الجائزة نجلته الإعلامية نهى حقي، وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول 150 ألف جنيه مصري، أما قيمة الجائزة للفائز الثاني 70 ألف جنيه مصري.

وستعلن النتائج ويقام حفل توزيع الجوائز في مقر الجمعية بالفجالة خلال شهر أبريل 2021.

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