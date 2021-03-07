الصين تعلن جاهزيتها لبحث مسألة الاعتراف المتبادل باللقاحات ضد كورونا مع الدول الأخرى



أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، استعداد بلاده لمناقشة بروتوكولات الاعتراف المتبادل باللقاحات ضد كورونا مع البلدان الأخرى، معبرا عن معارضته لمحاولات تسييس التعاون في هذا المجال.



وقال وانج يي في مؤتمر صحفي سنوي كبير، اليوم الأحد: "نحن جاهزون للبحث مع شركائنا الأجانب مسألة الاعتراف المتبادل باللقاحات ضد كورونا، والتحديد المشترك للخطة الملموسة لهذا العمل"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأفاد وانج يي أيضا بأن الصين تصدر لقاحاتها مجانا إلى 69 دولة، وتبيعها إلى 43 دولة أخرى.



وأضاف أن "اللقاح أقوى أسلحة ضد فيروس كورونا، ويثير أملا بإنقاذ الحياة"، مؤكدا أن الصين "تدافع بشكل ثابت عن توفير اللقاحات كمنفعة عالمية عامة".