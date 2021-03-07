إحالة إبراهيم حسن لمحكمة الجنح في حادث كورنيش الإسكندرية لاتهامه بالسير عكس الاتجاه والإصابة الخطأ

أحالت، نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم الأحد، الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الإتحاد السكندري، صاحب الـ54 عامًا، للمحاكمة القضائية 13 مارس الجاري، وذلك في القضية رقم 16139 لسنة 2020 جنح الرمل؛ لاتهامه بالإتلاف، والسير عكس الاتجاه، والإصابة الخطأ.



تعود وقائع القضية، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بورود بلاغًا حول وقوع حادث تصادم بين سيارتين في منطقة لوران، على كورنيش الإسكندرية، وإصابة كابتن منتخب مصر الأسبق، بكسور في الضلوع، وأنحاء متفرقة من جسده، بينما نُقِلَ قائد السيارة الأخرى للعناية المركزة لإسعافه، فيما أصيب شخص ثالث، مع إحداث تلفيات ملحوظة بسيارته.



وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تم رفع السيارتين المتصادمتين، بعد وصولهما للرصيف، من موقع الحادث، بعد معاينته، وإعداد تقرير فني به، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وإعادة تسيير الحالة المرورية في الاتجاهين بكورنيش الإسكندرية.



وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل "حسن"، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية، والمتهم فيها بقطع طريق الكورنيش، والتسبب في حادث تصادم بين السيارة التي يقودها مع سيارة أخرى، وتعريض حياة مواطنين للخطر، وطلبت استمرار تحريات المباحث حول الواقعة.