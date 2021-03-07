 الجيش الإسرائيلي ينفي صلته بانفجار أسفر عن مقتل 3 صيادين فلسطينيين - بوابة الشروق
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الجيش الإسرائيلي ينفي صلته بانفجار أسفر عن مقتل 3 صيادين فلسطينيين

الجيش الاسرائيلي - ارشيفية
الجيش الاسرائيلي - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 6:09 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 6:09 م
نفى الجيش الإسرائيلي صلته بانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة صيادين فلسطينيين على سواحل قطاع غزة اليوم الأحد.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر: "متابعةً للتقارير من قطاع غزة عن مقتل صيادين فلسطينيين في منطقة خانيونس، ننفي أي صلة لجيش الدفاع بالحادث ونوضح أن قوات الجيش لم تطلق نيرانها بأي شكل صباح اليوم، وتشير المعطيات لدينا أن سبب الانفجار هو داخلي".

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن الصيادين الثلاثة لقوا حتفهم جراء انفجار غامض في مركبهم في عرض البحر قبالة ساحل جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر، لم يعرف على الفور مصدر الانفجار.

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