 تونس: 37 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8167 حالة - بوابة الشروق
الأحد 7 مارس 2021 6:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

تونس: 37 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8167 حالة

د ب أ
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 5:56 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 5:56 ص

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و167 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 672 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 237 ألفًا و28 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 623 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و525 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 264 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك