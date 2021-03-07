أمن البحر الأحمر يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة في الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، على جثة مجهولة الهوية، بمنطقة النجدة في مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات، وتم نقل الجثة لإيداعها مشرحة المستشفى العام.

وتلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحرالأحمر، يفيد بالعثور على جثة مجهولة بمنطقة النجدة في الغردقة.

وقرر اللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة الغردقة، لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات في الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.