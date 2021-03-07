 إيطاليا تحيي الذكرى 700 لوفاة دانتي بمئات الفعاليات - بوابة الشروق
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إيطاليا تحيي الذكرى 700 لوفاة دانتي بمئات الفعاليات

د ب أ
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 12:16 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 12:16 م

قال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني إن انتشار جائحة عالمية لن يمنع إيطاليا من الاحتفال بالذكرى الـ700 لوفاة الشاعر الوطني دانتي أليجييري، حيث يتم التخطيط لمئات الفعاليات في البلاد.

وذكر فرانشيسكيني، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن جلسات القراءة والمعارض والحفلات الموسيقية والمحاضرات من بين الفعاليات المخطط لها طوال عام 2021 لتكريم الشاعر صاحب "الكوميديا الإلهية".

وستكون إحدى النقاط الرئيسية في 25 مارس، وهو اليوم الذي تحتفل فيه إيطاليا بـ"يوم دانتي" كل عام، وسينشد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار روبرتو بينيني مقاطع من شعر دانتي، وسيتم بث فقرة بينيني -68 عاما- في روما عبر التلفزيون.

وولد دانتي في فلورنسا عام 1265 وتوفي عام 1321 في رافينا بإقليم إميليا رومانيا، وتخطط المدينتان لاحتفالات مكثفة، بينما في روما، يخطط متحف "سكوديريا ديل كويرينالي" لاستضافة عرض باسم "إنفيرنو" يبدأ في الخامس من أكتوبر ويستمر حتى يناير 2022.

 


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