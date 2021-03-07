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سريلانكا تتسلم أولى دفعات لقاح كورونا وفق مبادرة كوفاكس

كولومبو - أ ش أ:
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 10:15 ص

تسلمت سريلانكا، اليوم الأحد، أول دفعة من لقاح "أكسفورد-استرازنكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، في إطار مبادرة "كوفاكس" برعاية منظمة الصحة العالمية.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن وزير الدولة لمحاربة فيروس "كورونا" سودارشيني فراناندوبول، إن وزارة الصحة فى سريلانكا تسلمت اليوم 264 ألف جرعة من اللقاح، وستخصص الجرعات التي وصلت البلاد في إطار المبادرة لمن تزيد أعمارهم على 60 عاما في المناطق الأكثر تضررا من تفشي فيروس "كورونا".

ويبلغ نصيب سريلانكا من اللقاحات في إطار المبادرة أكثر من مليون جرعة.

يذكر أن "كوفاكس" هي مبادرة عالمية برعاية منظمة الصحة العالمية لضمان الوصول السريع والعادل للقاحات لجميع البلدان بغض النظر عن مستوى الدخل.

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