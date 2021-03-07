تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الأحد، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود مساء اليوم الأحد، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، وبارد على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا، غدًا الأحد، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 24

بورسعيد 15 20

الإسكندرية 11 20

شرم الشيخ 18 26

أسوان 10 31

كاترين 05 21

الإسماعيلية 11 23