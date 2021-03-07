ضبط المتهمين بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشرقية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام شخصين بالتنمر على أحد المواطنين (من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالفحص تبين أن المجني عليه عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، أحدهما متواجد حاليا خارج البلاد.

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح وذلك خلال شهر أغسطس 2020.

وباستدعاء المجني عليه، حضر صحبة أحد أقاربه (خاله)، وبسؤاله اتهم المذكورين بالتنمر على ابن شقيقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.