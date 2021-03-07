 تطعيم 23653 طفلا خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء - بوابة الشروق
الأحد 7 مارس 2021 1:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

تطعيم 23653 طفلا خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 12:59 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 12:59 ص

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، عن تطعيم 23653 طفلا بنسبة 98.4٪ خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء عقب وصول الفرق الطبية إلى الأطفال المستهدفة من سن يوم وحتى 5 سنوات، معلناً ختام أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجنوب سيناء مساء الجمعة 5 مارس الجاري.


موضحاً بأنه تم تنفيذ أعمال الحملة من خلال 120 فريق طبي ثابت بكافة الوحدات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ، ومن خلال الفرق المتحركة التي جابت الشوارع والميادين والمساجد والكنائس والمنازل لتحقيق المستهدف، من أعمال الحملة تطعيم 24026 طفل بكافة مدن المحافظة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك