محافظ بورسعيد: استمرار تطوير ورفع كفاءة شوارع بالضواحي

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة ورصف شارع عبدالرحمن شكرى بداية من مسجد أم القرى وحتى معسكر قوات الأمن بالضواحي، واستمرار تطوير منطقة عمارات السيدة نفيسة والشوارع المحيطة بها بحي الضواحي.

وأوضح أن ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة أحياء وشوارع المحافظة؛ تحقيقا للمظهر الحضاري والجمالي بالمحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد

وقال محافظ بورسعيد، إن منطقة السيدة نفيسة تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة تشمل إعادة رصف و رفع كفاءة الشوارع الداخل بالمنطقة وزيادة معدلات الإضاءة والمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة واجهات العمارات بالمنطقة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن الأحياء الأكثر كثافة سكانية، تشهد حاليا أعمال تطوير على اعلى مستوى بما يتماشى مع المشروعات الخدمية و التنموية بالمحافظة.