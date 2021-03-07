روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات مشتركة خلال مارس الجاري



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية والبيلاروسية ستجريان مناورات مشتركة خلال شهر مارس الجاري.



وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية- "إن المناورات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا تشمل القوات المحمولة جوا الروسية وقوات العمليات الخاصة لبيلاروسيا".



وستكون هذه المناورات هي أول مناورات مشتركة بين البلدين في العام الجاري 2021 وهي مخصصة لحفظ السلام، وتبدأ يوم 9 مارس.



ومن المقرر أن تجري التدريبات في إقليم أوليانوفسك الروسي ومنطقة مينسك في بيلاروسيا، وستصل قوات بيلاروسيا إلى أوليانوفسك يوم الثلاثاء المقبل.