إخلاء سبيل بريطانية إيرانية في طهران بعدما قضت عقوبة بالسجن 5 سنوات

صرح محامي المواطنة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري - راتكليف، والتي كانت تقضي عقوبة بالسجن لإدانتها بالتجسس، أنه تم إخلاء سبيلها، بعد أن أمضت خمس سنوات في السجن.

وأكد المحامي حجت كرماني، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق سراح زاغاري - راتكليف من سجن إيفين سيء السمعة في طهران.

إلا أن النائبة البريطانية عن حزب العمال المعارض توليب صديق، التي تمثل دائرة زاغاري - راتكليف في لندن، قالت إنه تم استدعاؤها مرة أخرى إلى المحكمة يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة "بي إيه" عن صديق القول إن زاغاري - راتكليف ستقابل جدتها.

وكان تم إلقاء القبض عليها عام 2016 بعد زيارة لوالديها في إيران، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس وجرائم أخرى.

كما اتُهمت بالتواطؤ مع جهة أجنبية للإطاحة بالحكومة الإيرانية.

ونفت كل التهم التي تم توجيهها إليها، وقالت إنها إنما أرادت فقط زيارة والديها.

وتسبب سجنها إلى أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإيران. وفشلت الجهود الدبلوماسية البريطانية لتقديم دعم قنصلي لها كون إيران لا تعترف بوضع الجنسية المزدوجة.