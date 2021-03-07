محافظ أسيوط: إصلاح هبوط أرضي وكسر ماسورة مياه بميدان المجاهدين بحي غرب

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بميدان المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط والذي نتج عنه تدفق للمياه أدى إلى حدوث هبوط أرضي بمنطقة الكسر وتم معالجة الهبوط وإعادة الشئ لأصله.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا بحدوث كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بميدان المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط مما أدى إلى تدفق المياه وحدوث هبوط أرضي بمنطقة الكسر وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لجميع الجهات التنفيذية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التوجه إلى مكان البلاغ وإصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة وكلف السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعامل الفوري لمعالجة الهبوط فور الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة وإعادة الشئ لأصله حرصًا على سلامة المواطنين.

حيث انتقل المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة إلى مكان البلاغ بمنطقة المجاهدين بحي غرب بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب ومسئولي الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء وتم فرض كردون حول موقع الهبوط وشفط المياه التي التي نتجت عن كسر الماسورة وقيام فرق المختصين والفنين من شركة المياه في اصلاح الكسر وفور الانتهاء من الإصلاح تم معالجة الهبوط بالتربة الرملية والزلطية وتمهيد الطريق بالاستعانة بمعدات ولوادر الحملة الميكانيكية للحي وإعادة الشئ لأصله.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.