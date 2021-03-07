هاري وميجان: لن نعود كأعضاء عاملين في العائلة الملكية

في مقابلة مع أوبرا وينفري، استحضر هاري ذكرى والدته الراحلة الأميرة ديانا، التي كان عليها أن تكمل طريقها بمفردها بعد طلاقها من الأمير تشارلز؛ حيث قال الأمير هاري إن عملية الانفصال عن الحياة الملكية كانت صعبة للغاية بالنسبة له ولزوجته ميجان.

"أنا سعيد أن أكون جالسًا هنا أتحدث إليكم مع زوجتي بجانبي لأنني لا أستطيع أن أتخيل ما كان عليه الحال بالنسبة لها وهي تمر بهذه العملية بنفسها منذ تلك السنوات"، مضيفًا "لأنه كان صعبًا بشكل لا يصدق بالنسبة لنا نحن الاثنين"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

قال هاري في مقطع من المقابلة الخاصة التي من المقرر أن تبث في 7 مارس على شبكة سي بي إس: "لكن على الأقل لدينا بعضنا البعض".

وظهرت ديانا في صورة وهي تحمل الطفل هاري، حيث توفيت والدته في عام 1997 متأثرة بجروح أصيبت بها في حادث سيارة.

جلس هاري وميجان أمام وينفري جنباً إلى جنب، ممسكين بأيدي بعضهما البعض خلال المقابلة التي أجريت في حديقة خضراء واسعة؛ حيث يعيش الزوجان في مونتيسيتو بكاليفورنيا.

ارتدت ميجان التي أعلنت مؤخرًا أنها حامل في الطفل الثاني، فستانًا أسودًا على الطراز الإمبراطوري مع تطريز هادئ، أما هاري فقد ارتدى بدلة رمادية فاتحة وقميصًا أبيض بدون ربطة عنق.

كان المقطع الترويجي القصير واحدًا من مقطعين تم بثهما يوم الأحد خلال المجلة الإخبارية لشبكة سي بي إس "60 دقيقة"، وكانت أسئلة وتعليقات وينفري هي السائدة في المقطع الآخر، بما في ذلك تصريحها: "لقد قلت بعض الأشياء الصادمة هنا"، ولكن دون الإشارة إلى ما كانت تشير إليه.

ابتعد هاري وميجان عن الحياة الملكية بدوام كامل في مارس 2020، غير راضين عن التدقيق الإعلامي والقيود المفروضة على أدوارهما، وأشاروا إلى ما وصفوه بالتدخلات والمواقف العنصرية لوسائل الإعلام البريطانية تجاه الدوقة الأمريكية من أصل أفريقي.

وتم الاتفاق على مراجعة الوضع بعد عام في 19 فبراير، حيث أكد قصر باكنجهام أن الزوجين لن يعودوا إلى الواجبات الملكية وأن هاري سيتخلى عن ألقابه العسكرية الفخرية، وهو قرار يجعل انفصال الزوجين رسميًا ونهائيًا عن العائلة المالكة.

وأكد الزوجان المعروفان أيضًا باسم دوق ودوقة ساسكس، "لن يعودوا كأعضاء عاملين في العائلة المالكة".

ورد متحدث باسم الزوجين على اقتراحات بأن ميجان وهاري غير مكرسين للواجب: "كما يتضح من عملهما خلال العام الماضي، يظل دوق ودوقة ساسكس ملتزمين بواجبهما وخدمتهما في المملكة المتحدة وحول العالم، وقد عرضا دعمهما المستمر للمنظمات التي يمثلانها بغض النظر عن الدور الرسمي".