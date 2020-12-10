أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه جرى إعطاء 5.29 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 155 ألفا و677 جرعة لكل يوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.6 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 10 أسابيع.

وعلى صعيد متصل ، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 3.05 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 99 ألفا و578 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وخمسة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، سواء كان من جرعة واحدة أو جرعتين.