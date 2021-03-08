كين وبيل يقودان توتنهام لفوز كبير على كريستال بالاس بالبريميرليج

قاد ثنائي توتنهام جاريث بيل وهاري كين فريقهما للفوز برباعية على كريستال بالاس، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي.

ورفع توتنهام رصيده للنقطة 45 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 34 في المركز الـ 13.

وافتتح جاريث بيل التسجيل لصالح توتنهام عند الدقيقة 25 بعد صناعة مميزة من هاري كين، ولكن استطاع كريستال بالاس، قبل نهاية الشوط الأول إدراك هدف التعادل عن طريق كريستيان بينتيكي.

وبالشوط الثاني، دخل توتنهام عازما على تسجيل ثاني أهدافه، وكان له ما أرد عن طريق جاريث بيل الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له أيضا بالدقيقة 52.

وسجل هاري كين هداف توتنهام، الهدف الثالث والرابع لتوتنهام في الدقيقتين 52 و77 ليؤمن الثلاث نقاط للسبيرز.

ورفع كين رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا متساويا مع برونو فيرنانديز في وصافة جدول ترتيب الهدافين بالبريميرليج خلف محمد صلاح المتصدر بـ 17 هدفا.