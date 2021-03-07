 الدفاع السعودية: الاعتداء على ميناء رأس تنورة تستهدف أمن الطاقة العالمي - بوابة الشروق
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الدفاع السعودية: الاعتداء على ميناء رأس تنورة تستهدف أمن الطاقة العالمي

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 11:08 م

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي أن تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأوضح المالكي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أنه تم تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها، كما تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أُطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وقد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد المالكي أن وزارة الدفاع السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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