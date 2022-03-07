الممثل الأمريكي هارتنت يتزوج من صديقته بعد علاقة بدأت منذ 10 أعوام

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ذكرت وسائل إعلامية اليوم الاثنين أن الممثل الأمريكي جوش هارتنت / 43 عاما/ تزوج من صديقته تامسين إيجيرتون / 33 عاما/ في احتفال خاص.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جوش وتامسين تزوجا في قاعة تسع لـ 12 شخصا فقط.

وكان جوش قد تحدث العام الماضي عن حياته مع تامسين وأطفالهما، حيث أكد إنجاب طفلهما الثالث.

وكان جوش قد التقي بتامسين أثناء تصوير فيلم " ذا لافرز" عام 2010 ، ولكن العلاقة بينهما لما تبدأ إلا في عام 2012 أثناء تصويرهما فيلم " سينجولاتري".

واستقبل الاثنان طفلتهما الأولى عام 2015 وطفلهما الثاني عام 2017، ولم يتضح متى استقبلا طفلهما الثالث.