اليابان تدرس منع الطائرات الروسية من دخول مجالها الجوي

تعتزم الحكومة اليابانية النظر فيما إذا كانت ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية كعقوبة إضافية ضد موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

وذكرت صحيفة جابان توداي اليابانية، اليوم الاثنين، أن بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيس في اليابان يصرون على أن تمنع اليابان الرحلات الروسية من التحليق في مجالها الجوي بالتوازي مع الدول الغربية لتعزيز فعالية العقوبات.

وأضاف النواب أنه ينبغي على اليابان أن تحث الدول الآسيوية الأخرى على أن تحذو حذوها.

ولكن بعض المسؤولين الحكوميين يخشون من أن يؤدي مثل هذا الحظر إلى دفع روسيا لسن إجراءات مضادة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على شبكات التوزيع اليابانية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ودول أوروبية فرضت هذا الحظر بالفعل. واتفق وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، بما فيها اليابان، في محادثاتهم الطارئة الجمعة الماضية على فرض المزيد من العقوبات على روسيا إذا لم توقف هجومها على أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الخميس الماضي إن حكومته ستنظر في فرض المزيد من العقوبات بينما تحلل التطورات المستقبلية وتنسق مع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة السبع والمجتمع الدولي.