آلاف اليمنيين يتظاهرون في مناطق سيطرة الحوثيين احتجاجا على أزمة الوقود

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تظاهر آلاف اليمنيين، اليوم الإثنين، في العاصمة صنعاء وعدة محافظات، احتجاجا على استمرار أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسلطة جماعة أنصار الله الحوثية.

ونظمت جماعة الحوثي هذه المظاهرات في صنعاء ومحافظات تعز وحجة وصعدة وعمران وذمار وريمة والمحويت.

واتهم المتظاهرون التحالف العربي بقيادة السعودية، بأنه تسبب في أزمة الوقود الحادة التي تعانيها صنعاء وهذه المحافظات.

وقال وزير إعلام الحوثيين ضيف الله الشامي، أمام المتظاهرين بصنعاء "خرجنا في هذا الظرف الصعب والأزمة الخانقة رجالا وركبانا إلى ميادين الساحات".

وأضاف الشامي: "هذه المسيرات الجماهيرية تؤكد أن الشعب اليمني، عصي على الانكسار، رغم محاولات التحالف طيلة سبع سنوات أن يكسر صموده ويفت عضده وأن يحطم عزته".

وتحدث وزير الإعلام بحكومة الحوثيين قائلا إن "التحالف يريد بحصار المشتقات النفطية أن يكسر صمود هذا الشعب.. لكنه لن يموت جوعا وحصارا".

وقال بيان صادر عن المظاهرة، إن" الحصار طال كل المواطنين في كافة المحافظات؛ وتسبب في مضاعفة معاناتهم جراء انعدام المشتقات النفطية، وارتفاع تكاليفها".

واتهم البيان التحالف بأنه "انتهج أسلوب التجويع والحصار المشدد على ملايين البشر، في سابقة لم تشهدها أي حروب من قبل".

ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول هذه الاتهامات، لكن سبق أن اتهم الحوثيين باختلاق أزمة مشتقات نفطية لتحقيق أهداف سياسية عبر استغلال الوضع الإنساني.

وتشهد المحافظات الواقعة تحت سلطة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، هي الأسوأ منذ بدء الحرب.

وأدت هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار الوقود إلى خمسين دولارا للجالون سعة 20 لترا، وسط شكاوى متكررة من المواطنين.

وتأتي تظاهرات اليوم تزامنا مع وصول مبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي، إلى العاصمة صنعاء، ضمن زيارة إلى اليمن، للفت الانتباه إلى العواقب الكارثية للنزاع في البلاد.