فرنسا تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورا

ناشدت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها الموجودين في أوكرانيا، مغادرة البلاد على الفور، وذلك مع استمرار الحرب الروسية على كييف وتداعيتها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن المواطنين الفرنسيين الذين ما زالوا في أوكرانيا عليهم مغادرة البلاد فورًا، مؤكدة أن سفارتها الموجودة في لفيف مستمرة في عملها.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.