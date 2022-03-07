ارتفاع توقعات سوق السندات للتضخم في أمريكا إلى مستوى قياسي

ارتفعت توقعات سوق السندات العشرية القياسية الأمريكية للتضخم في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قدره 785ر2% مع استمرار ارتفاع أسعار السلع بقيادة النفط في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض حظر على صادرات النفط والغاز الطبيعي الروسيين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرقم القياسي السابق لتوقعات السوق للتضخم الأمريكي كان 784ر2% في عام 2005.

وزادت توقعات التضخم بعد ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة تصل إلى 13% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، مما أدى إلى ارتفاع سعر البنزين الذي يعتبر مكونا رئيسيا من مكونات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في حين تدرس الولايات المتحدة فرض حظر على صادرات روسيا من النفط والغاز الطبيعي، حيث ذكرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في مذكرة وزعتها على أعضاء الكونجرس أمس أن المجلس يدرس "تشريعا قويا" سيفرض حظرا على تصدير النفط والغاز الطبيعي الروسيين في خطوة تستهدف عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي ردا على غزوها لأراضي أوكرانيا.

ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع جديد لأسعار النفط العالمية التي تجاوزت لبعض الوقت اليوم مستوى 139 دولار للبرميل.

وقال جون بريجز المحلل الاقتصادي في مؤسسة نات ويست ماركتس للاستشارات إنه "كلما طال الصراع (بين روسيا وأوكرانيا)، كلما اشتد تأثير التضخم المرتفع وطالت مدته".