إصابة طالب أردني خلال عبوره من أوكرانيا إلى بولندا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، تلقيها إفادة بإصابة طالب من مواطني المملكة مقيم أوكرانيا، خلال عبوره من مدينة خاركوف إلى الأراضي البولندية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول في تصريحات لوكالة "عمون" الأردنية، إن الوزارة والقنصل الأردني في متابعة مستمرة لإصابة الطالب.

وأوضح أن المواطن المصاب نقل برفقة القنصل إلى المستشفى الأحد، مشيرا إلى أنه يعاني من كسر في قدمه، وليس من جراء القصف، مؤكدا أن الوزارة تتابع حيثيات القضية.

وبين أنه من المتوقع أن يصل الطالب إلى الأردن اليوم، مشيرا إلى توفير سيارة إسعاف بالفعل لنقله من أجل تلقي العلاج فور وصوله أراضي المملكة.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.