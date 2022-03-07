تيسير فهمي: حالتي الصحية جيدة وأقضي فترة نقاهة في المنزل دون كورونا

قالت الفنانة تيسير فهمي، إن حالتها الصحية جيدة حاليًا، مؤكدة أنها تعافت من كورونا.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الاثنين، أن آخر مرة زارت فيها الطبيب كانت منذ يومين، وطمأنها بأن حالتها جيدة للغاية، موضحة أنها تقضي فترة نقاهة في المنزل، لكن بدون كورونا.

وأوضحت أنها أصيبت بفيروس كورونا رغم اتخاذها جميع الاحتياطات الاحترازية، وتلقيها الجرعات الثلاثة وعدم اختلاطها بأحد، معقبة: «معرفش هي بتبجي منين، وبقول للناس كلها خلوا بالكم لإن هي ملهاش كبير»، بحسب تعبيرها.

وكانت أعلنت الفنانة تيسير فهمي، يوم 24 من فبراير الماضي إصابتها بفيروس كورونا، وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها، فكتبت على صفحتها الشخصية عبر «فيسبوك»: «ممكن تدعولي .. عندي كورونا.. وتعبانة جدا».