تحرير 15 محضر إشغال طريق في المنيا

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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة والتي تعيق حركة السير وتمثل تعديا سافرا على حرم الطريق والأرصفة الجانبية والمخصصة لسير المواطنين.



وقال محمد عبدالعظيم، رئيس حي وسط مدينة المنيا، إن ادارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تحت إشراف محمد جابر، مدير الإشغالات، قامت بتكثيف الحملات لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، حيث تم تحرير 15 محضر إشغال طريق خلال المرور بشوارع حى وسط المدينة، بحضور العاملين بالإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.



شارك بالحملة محمد عبد العظيم رئيس الحى والعاملين بالاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

ومن جانبه أكد رئيس المدينة على استمرار الحملات المفاجئة بشوارع المدينة للقضاء على الإشغالات العشوائية والتى تسبب التكدس المرورى.