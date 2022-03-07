كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن عودة لنظام الأسئلة القديمة أثناء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن مرحلة الثانوية العامة لم تتغير مناهجها حتى الآن، وما تم تعديله في عام 2018، هو طريقة عرض أسئلة التقييم فقط، متابعًا أن الأسئلة كانت تقيس مهارة الطالب في الحفظ فقط، ولكن بعد التعديل تغير إلى قياس مستوى الفهم.

واستكمل، أن هناك حديث عبر السوشيال ميديا لإطلاق الوزارة نظام جديد للثانوية العامة، قائلًا: «جملة نظام تعليم جديد تنطبق على ما يتم بنائه من جديد، والتقييم الجديد في الأسئلة وليس تقديم الامتحان».

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم العودة إلى نظام الأسئلة القديمة، مضيفًا: « ما يهم الطالب في هذا الأمر هو السؤال فقط، سواء تم عرضه عن طريق الشفوي أو التحريري أو البوكلت أو الامتحان الإلكتروني».

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية، نهاية الشهر الحالي، موجهًا رسالة إلى الطلاب، قائلًا: «وظيفة الطالب التحضير للامتحان، الوزارة لن تعطي شكل الامتحان للطلاب، ذاكروا جميع أنواع الأسئلة».