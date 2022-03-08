مندوب فرنسا الأممي: مجلس الأمن عليه تحمل كامل مسؤوليته وإنهاء المأساة في أوكرانيا

قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن أوكرانيا تشهد كل يوم مقتل مدنيين بما في ذلك أطفال، منوهًا إلى الهجوم على المستشفيات والمدارس وحصار مدينة ماريوبول.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، أن بلاده خصصت 100 مليون يورو وأرسلت 100 طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مشددًا على أهمية وقف الأعمال العدائية على الفور، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن عددًا متزايدًا من الروس يعربون عن رفضهم للحرب، مستنكرًا حديث المندوب الروسي عن التطرق إلى إمكانية إنشاء ممرات إنسانية: «الممرات الإنسانية تعني إمكانية إخراج النساء والأطفال، وروسيا تريد إنشاء ممرات إنسانية نحوها، لكن العديد من الأوكرانيين لا يريدون الفرار إلى موسكو».

ولفت إلى أن فرنسا والمكسيك تقترحان في قرار مقدم وقفًا فوريًا للأعمال العدائية، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، مشددًا على أن مجلس الأمن عليه تحمل كامل مسؤوليته وإنهاء المأساة في أوكرانيا، والسماح للأشخاص بالفرار بشكل آمن وبدون عراقيل.

وشدد على أهمية احترام الاتحاد الروسي ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مختتمًا: «الجرائم المرتكبة – حال ثبوتها - لا يجب أن تفلت من العقاب، وسنواصل في كل المحافل دعم أوكرانيا».

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.