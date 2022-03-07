كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تطورات ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الأبيض سيعمل على توفير كافة الصفقات القوية لمساعدة الفريق على العودة لمنصات التتويج مرة أخرى.

وقال مرتضى، في تصريحاته أمس: «ملف التجديد للاعبين يثير بخطوات ثابتة، ونسعى للتجديد لكل اللاعبين الراغبين في الاستمرار، ومحمد أبوجبل أكد أنه سيوقع على العقود خلال ساعات».

وأضاف: «اللجنة السابقة تسببت في رحيل حارسي الفريق محمود عبدالرحيم "جنش"، وهو أول العائدين من الإعارة، وأيضا محمد صبحي ننتظر عودته هو الآخر بنهاية الموسم».

وأوضح: «محمود شبانة حصل على أموال من اللجنة السابقة ورحل، وسيعود بنهاية الموسم مع انتهاء إعارته».

وواصل: «عمر كمال عبدالواحد حصل هو الآخر على مستحقاته ورحل، سيعود وصفقات محترمة قوية لمساعدة الفريق خلال الفترة المقبلة، كل طلبات الجماهير ستأتي».

واختتم: «أي لاعب يريد الرحيل، سنكرمه، فقط يخبرنا أولا أنه لا يرغب في التجديد، النادي يحتاج للاعبين وكذلك اللاعب يحتاج للزمالك».