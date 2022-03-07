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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تعتزم وقف التعاملات مع البنك المركزي الروسي

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 11:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 11:12 ص
قالت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها تعتزم وقف التعاملات مع البنك المركزي الروسي، لتنضم بذلك للجهود الدولية لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الحكومة القول إنها ستعلن عن التفاصيل عقب التشاور مع الوكالات الحكومية المعنية.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصناديق السيادة، ضمن عقوبات جديدة ضد موسكو. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات مماثلة.

كما قررت كوريا الجنوبية تعليق التعاملات مع سبعة بنوك روسية كبيرة، وحظر الاستثمار في السندات الحكومية الروسية.

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