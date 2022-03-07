متحدث الوزراء: إيقاف بطاقات التموين عن حالات التعدي على الأراضي الزراعة فور الإبلاغ

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحالات الـ485 التي رصد تعديها على الأراضي الزراعية ستعاقب من خلال إيقاف الدعم عنهم للتعدي على الأراضي الزراعية وهي بعض الإجراءات الإدارية، ومن هذه العقوبات ايقاف كل أشكال الدعم سواء سلع تموينية أو خبز أو دعم متعلق بالأسمدة.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن هذه الحالات اعتبارا من تاريخ ابلاغ اسمائهم تم اسقاط أسمائهم من البطاقات التموينية.

وتابع: «الحكومة تستطيع اتخاذ قرارات إيقاف الدعم دون تعديل تشريعي، والبرلمان سيبحث تغليظ العقوبة عل المتعدين والمقاولين المشتركين فى الجريمة».