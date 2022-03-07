أتلتيكو مدريد يعمق جراح بيتيس بثلاثية ويرتقي للمربع الذهبي بالدوري الإسباني

ضاعف أتلتيكو مدريد من جراح مضيفه ريال بيتيس، وتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما تغلب 3 / 1 على الفريق الأندلسي، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وارتفع رصيد أتلتيكو (حامل اللقب)، الذي حقق فوزه الرابع عشر في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي، إلى 48 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق نقطتين على بيتيس، الذي تراجع للمركز الخامس.

وافتتح أتلتيكو التسجيل مبكرا عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة الثانية، لكن كريستيان تيلو أدرك التعادل لمصلحة بيتيس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني، عاد فيليكس لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 61، فيما تكفل الفرنسي توماس ليمار بإحراز الهدف الثالث لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 80.

وتأتي تلك الخسارة، لتفسد احتفالات بيتيس بالتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا ليواجه بلنسيه، وذلك عقب اجتيازه عقبة رايو فايكانو في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الخميس الماضي.