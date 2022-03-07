قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن لندن وحكومات غربية أخرى تدرس بجدية فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية ردا على العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.

وأفاد جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك من لندن مع نظيريه الهولندي والكندي، نقلت عنه صحيفة الجارديان البريطانية "شيء ربما لم نكن نفكر فيه أبدًا قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، بات مطروحا الآن كثيرًا. علينا جميعًا أن نفكر في كيفية الابتعاد والاعتماد على منتجات الطاقة الروسية".

وتابع "تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يتم بشكل تدريجي، في وقت تفرض فيه الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي - تستثني قطاع الطاقة- بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا".