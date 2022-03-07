 تعليم الغربية يقيم فعاليات التقييم الجمهوري لمسابقتي التربية الخاصة ومسرحة المناهج - بوابة الشروق
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تعليم الغربية يقيم فعاليات التقييم الجمهوري لمسابقتي التربية الخاصة ومسرحة المناهج

علاء شبل
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 3:35 م | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 3:35 م
أقيمت اليوم فعاليات التقييم الجمهوري لمسابقتي التربية الخاصة ومسرحة المناهج لمحافظة الغربية، بحضور لجنة تقييم من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور عاطف العجمي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة، وبحضور الدكتور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأشرف عوض منصور موجه عام التربية المسرحية.

وبدأت فعاليات التقييم بأداء السلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم ثم عروض مسابقتي التربية الخاصة ومسرحة المناهج التي تهدف إلى صياغة المادة العلمية في قالب درامي لتسهيل فهم المواد الدراسية على الطلاب، وتم التركيز على الحضارة المصرية القديمة وعظمة أجدادنا الفراعنة.

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