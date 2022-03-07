الاتحاد السكندري يهزم الزمالك بدوري النخبة للكرة الطائرة

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فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد سعيد على نظيره الزمالك والذي يشرف على إدارته الفنية أشرف رشاد، بنتيجة 3 - 0، في خامس لقاءات الفريقين بدوري النخبة.

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 22، 25 - 16، 25 - 20".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "سيد البلد" للنقطة رقم 9 يحتل بهم وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 8 يحتل بهم المركز الثالث حتى الآن في انتظار ما ستسفر عنه باقي لقاءات الجولة.

ومن المقرر، أن يصطدم الزمالك في الجولة المقبلة مع نظيره سموحة، فيما يواجه الاتحاد السكندري نظيره الطيران.

ويضم دوري النخبة 8 فرق وصعدت هذه الفرق عقب حصولها على المراكز الأربعة الأولى من كلا المجموعتين التي ضمت أفضل 12 فريق في الدوري.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 - 0 في اللقاء الذي أقيم على صالة المقاولون العرب بالجبل الأخضر.