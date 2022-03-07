مسؤول أمريكي: وزير الدفاع أمر بإرسال 500 من القوات الإضافية لتعزيز الجناح الشرقي للناتو

أعلن مسؤول رفيع بالبنتاجون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمر بإرسال 500 من القوات الإضافية لتعزيز الجناح الشرقي للناتو، لافتًا إلى أن القوات الإضافية في أوروبا؛ للرد على الوضع الأمني بعد العدوان الروسي على أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا أطلقت 625 صاروخا حتى الآن على أهداف في أوكرانيا، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أدخل نحو 100% من القوات القتالية التي حشدها إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن «الطائرات الأوكرانية الجاهزة للقتال تقع في المناطق المتنازع عليها»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.