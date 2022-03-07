قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن أسعار العيش السياحي ارتفعت منذ الجمعة الماضية، وينبغي زيادة الوعي لدى المواطنين بعدم استغلال الأزمات وتخزين السلع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن القيادة السياسية تعقد اجتماعات يومية بشأن توفير السلع الأساسية، وتتابع باستمرار كيفية ضبط الأسواق ومراقبتها، متابعًا أن الدولة لديها خطوات استباقية في مختلف الاتجاهات أهمها السلع والمنتجات لمواجهة أي طارئ قد يحدث نتيجة الاضطرابات التي يشهدها العالم.

وأشار سيد خليفة، أن الرئيس السيسي يتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها توفير السلع الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وغيرها من الأمور التي تأتي في صالح المواطن المصري.