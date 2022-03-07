العراق يقرر بشكل عاجل شراء 3 ملايين طن من القمح لدعم الخزين الاستراتيجي

أعلن وزير التجارة العراقي علاء الجبوري اليوم الإثنين، أن الحكومة العراقية قررت بشكل عاجل استيراد ثلاثة ملايين طن من الحنطة لدعم خزين البلاد الاستراتيجي، ودعم الأمن الغذائي على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا نتيجة الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وقال وزير التجارة العراقي في بيان صحفي إن المجلس الوزاري للاقتصاد في الحكومة العراقية عقد اجتماعا طارئا، واتخذ إجراءات عاجلة لتأمين الخزين الاستراتيجي من الحنطة، ودعم البطاقة التموينية في العراق علي خلفية التطورات التي شهدها العالم وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، نتيجة الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأضاف الجبوري أن "المجلس الوزاري للاقتصاد قرر اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم البطاقة التموينية وزيادة أسعار الحنطة المسوقة من المزارعين والفلاحين للموسم التسويقي المقبل مقابل مبلغ 725 ألف دينار للطن الواحد،ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة للعام 2021 خلال 10 أيام وتسليم مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام المقبل في فترة أقصاها مطلع يونيو المقبل".

وأوضح الجبوري أنه تمت "موافقة المجلس على دعم وزارة التجارة لتهيئة خزين استراتيجي بشراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة، وتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل".

وشدد الجبوري على أن"الوزارة لديها خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية الذي فرضته الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، اللتان تسيطران على ثلث الصادرات للعالم من الحنطة والزيت والذرة".

واختتم وزير التجارة العراقي تصريحاته قائلا: "لا يوجد أزمة بتوفير المواد الغذائية في البلاد، وماجرى في الأسواق من ارتفاع بالأسعار هو أزمة مصطنعة من قبل بعض التجار ضعاف النفوس ،الذين احتكروا المواد لخلق أزمة".