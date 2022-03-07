صلاة الملائكة ضمن ليالي مهرجان نوادي المسرح في الجيزة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم عروضها المسرحية ضمن مهرجان نوادي المسرح الإقليمي الذي تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي لقصر ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وذلك على مسرح مركز الجيزة الثقافي، حيث شهد المسرح العرض المسرحى"صلاة الملائكة" تأليف الأديب الكبير توفيق الحكيم، وإخراج حسام الطحان.

وتدور أحداث العرض حول فكرة الصلة القائمة دائما ما بين السماء والأرض، بين البشر والآلهة، حيث يقرر أحد الملائكة الهبوط الى الأرض لمعاونة أهلها بعد أن تصاعد دخان الحرب المشتعلة على الأرض ومعه أصوات صلاة استغاثة، فيتنكر في هيئة قروي بسيط، ويلتقي بفتاة فقيرة فقدت أهلها في الحرب، وراهب هارب، وعالم يحاول أن يغرق علمه في الخمر لكي لا يستخدمه الطغاة في تأجيج نيران الحرب، وبعد فهمه العميق للأحداث يقرر الملاك أن يتجه للقاء الطاغييْن اللذين أشعلا نار الحرب».

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم د. محمد الشافعي، والفنان حمدي حسين، والمهندس وائل عبد الله.