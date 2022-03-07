علي هاشم يستقيل من تدريب سلة سيدات الأهلي

تقدم علي هاشم المدير الفني للفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، باستقالته لإدارة النشاط الرياضي بالنادي الأحمر.

وتأتي الاستقالة بسبب تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها خسارته لكأس مصر بهد الهزيمة أمام سبورتنج بنتيجة 89 - 57، في اللقاء الذي أقيم أول أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر، أن يعلن مسؤولو القلعة الحمراء قبول الاستقالة أو رفضها خلال الساعات القليلة القادمة حيث أن الفريق مقبل على سلسلة المباريات الإقصائية ببطولة دوري السوبر.

ويستضيف الأهلي نظيره الشمس في ربع نهائي دوري السوبر على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة في سلسلة الإقصائيات.

الجدير بالذكر، أن سبورتنج هو حامل لقب البطولة الماضية من دوري السوبر بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 2.